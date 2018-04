«Squadra in forma. Ora finiamo bene il campionato»

BIELLA - Mister Maurizio Braghin fa il punto della situazione dopo il pareggio contro la formazione della Pro Settimo della sua Biellese: «Abbiamo giocato una buona gara, peccato non essere riusciti a concretizzare le tante occasioni create".

Sfida difficile contro un avversario attento.

«Abbiamo imposto il nostro gioco per tutti i novanta minuti, abbiamo creato tante palle gol, purtroppo non siamo stati bravi a concretizzarle. Il risultato non ci ha premiato, ma da tecnico sono soddisfatto della prova della squadra e dell'intensità che abbiamo mantenuto per tutta la gara».

Guardando alla classifica, cosa pensa?

«Sulla carta, e solamente sulla carta, le altre squadre in corsa per un posto nei playoff hanno in calendario sfide più difficili, o meglio scontri diretti. Non dobbiamo pensare agli altri ma solamente a fare del nostro meglio in queste ultime due gare»

Parliamo del prossimo avversario.

«Gli Orizzonti sono una squadra ostica da affrontare, ma con la quale dovremo puntare a fare punti per chudere il prima possibile il discorso playoff. Ribadisco che in questa partita ho visto una squadra in forma, in grado di produrre tanto gioco e subire pochissimo l'avversario e queste sono tutte cose positive in vista di queste ultime battute".