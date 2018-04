Droga, presi due spacciatori

BIELLA - Manette ai polsi per un giovane residente a Cossato, di 27 anni, di origini marocchine, che dovrà rispondere del reato di possesso di droga ai fini di spaccio. I movimenti del giovane (G.K.) erano da tempo sotto controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato. E così dopo una serie di appostamenti e di informazioni gli uomini in divisa, venerdì scorso, hanno deciso la perquisizione in casa dell'uomo. L'operazione ha però dato esito negativo. Gli agenti allora hanno deciso di controllare l'auto dell'uomo, una Golf, trovando due panetti di hashish e dodici dosi di cocaina. L'operazione è stata effettuta dalla squadra antidroga della Squadra mobile della Questura di Biella. Il 27enne, dopo l'udienza di convalida, è stato sottoposto ai domiciliari per motivi familiari. Poche ore dopo gli agenti hanno perquisito l'abitazione di un altro cittadino marocchino residente a Cossato, di 29 anni, dove sono stati rinvenuti 22 grammi di hashish.