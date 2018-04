Cade dalle scale e batte la testa: muore un pensionato

CAMPIGLIA CERVO - Tragico incidente domestico, ieri, in paese. Piergiovanni Sappino, 63 anni, a causa di un malore, è infatti caduto dalle scale di casa sbattendo violentemente la testa. Nonostante i soccorsi l'uomo è morto. Nell'abitazione del pensionato sono arrivati anche i carabinieri di Andorno Micca ed il medico legale, per i riscontri del caso. Appurata la tragica modalità del decesso, il corpo è stato affidato ai familiari per il funerale, al cui data però non è ancora nota. Sappino era in compagnia di una delle sue figlie.