Il «su misura» firmato Biella che conquista Milano

BIELLA – Unendo le parole «eleganza», «business» e «corso Como», già si mette a fuoco un trittico di tutto rispetto. Se poi s’aggiungono «esclusività», «personalizzazione» e «tessuti biellesi», si crea una combinazione pressoché perfetta, come quella inaugurata da Filrus nelle scorse settimane, con i suoi appuntamenti di private tailoring nel cuore di Milano.

LA LOCATION MILANESE – L’azienda biellese di confezione capi su misura ha aperto i battenti di un temporary showroom per 4 giornate nel mese di aprile, in uno spazio condiviso con il brand Alecamicie al 9 di Corso Como, un esperimento destinato a proseguire e consolidarsi nel tempo. «I nostri clienti amano l’esclusività e la personalizzazione e Milano per noi è una piazza importante, sulla quale lavoriamo con soddisfazione già da tempo, con il nostro sistema di private tailoring, ovvero andando a trovare il cliente nel luogo ove gli è più comodo, sia esso l’ufficio o l’abitazione privata – spiega Luciano Rossi, titolare di Filrus – tuttavia ci è piaciuta l’idea di proporre anche uno spazio fisico in città, e dopo test di aprile, continueremo ad utilizzare lo showroom di corso Como come base per i nostri appuntamenti».

ESCLUSIVITÀ E PERSONALIZZAZIONE - Un nuovo tassello si aggiunge, quindi, alla presenza di Filrus su Biella e Vercelli, senza però mutare il core-business dell’azienda, legato indissolubilmente ad un servizio di personalizzazione che non riguarda solo l’abito, ma si spinge oltre: «L’uomo che sceglie l’abito su misura chiaramente ama l’eleganza ed il lusso – spiega ancora Rossi – un lusso che passa dalla qualità del capo finito come pure dal servizio che gli andiamo ad offrire. In genere si tratta di professionisti e uomini d’affari che hanno ben poco tempo libero e quasi sicuramente non intendono spenderlo andando in giro per negozi al sabato, fosse anche per farsi prendere le misure per un abito nuovo. E qui entriamo in scena noi, che su appuntamento ci rechiamo dal cliente, gli facciamo scegliere tutte le personalizzazioni che preferisce, lo consigliamo, gli prendiamo le misure e mandiamo il capo in confezione».

I TESSUTI MADE IN BIELLA – Sulla personalizzazione dei capi ci sarebbe molto da dire, basti pensare che sulla scorta dei modelli base si possono andare ad innestare una serie di varianti che passano dalla fodera, al colore delle cuciture, fino ai bottoni. Poi c’è la componente umana: avere a disposizione un sarto personale significa potersi far consigliare ed essere accompagnati al meglio in ogni scelta. Ma certamente tra le varianti di più maggior interesse c’è il tessuto. «Siamo biellesi e amiamo l’eccellenza biellese - sottolinea il titolare di Filrus – per i nostri abiti proponiamo tessuti di Vitale Barberis Canonico, Loro Piana ed Ermenegildo Zegna, cercando il miglior equilibrio tra qualità e prezzo, reso possibile anche grazie alle due sartorie italiane, di base in Veneto e a Viterbo, a cui affidiamo la fase di confezione».