Obiettivo far rivivere la "Capannina": c'è un bando

BIELLA - Tornerà a essere un locale pubblico la "Capannina" al centro dei giardini Zumaglini? È questo l'obiettivo del bando pubblicato dal Comune nei giorni scorsi, per l'assegnazione in affitto dello stabile, che è di proprietà pubblica. Dopo essere stato a lungo un bar, dal 2004 fino a pochi mesi fa aveva ospitato un asilo nido privato. Ora l'amministrazione ha deciso di metterlo sul mercato con un avviso pubblico, che chiama a raccolta i potenziali gestori fissando prezzo minimo e modalità. Tra queste ultime, spicca non solo la destinazione d'uso (bar, ristorante o pizzeria) ma anche il fatto che il locale non dovrà contenere dispositivi per il gioco d'azzardo legale come slot machines o videopoker.

COSTI - Il canone di locazione di partenza è di 1.385 euro al mese più Iva. Si aggiudicherà la gara l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune, che non potrà essere più bassa di questa cifra. Il locale dotato di seminterrato, ampio spazio al piano terreno e una parte di soppalco, ha una superficie di 200 metri quadri a cui si sommano 320 metri quadri di spazio all'esterno per una terrazza-dehors. Tra i lavori necessari e a carico del vincitore del bando, ci sono il cambio di caldaia e la revisione degli impianti in base alle necessità commerciali.