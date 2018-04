Emergenza Freddo, aiutate oltre 70 persone senza dimora

BIELLA - Il freddo quest'anno ha fatto sul serio. Le previsioni di fine ottobre lo hanno preannunciato in anticipo, con la discesa della colonnina di mercurio sotto gli 0 gradi già dal 10 novembre. Il gruppo di lavoro «Emergenza Freddo», su richiesta della Città di Biella, che ha ampliato lo stanziamento di spesa previsto, è riuscito, con un sforzo organizzativo non da poco, a garantire l'avvio per quella data. Già da quella sera (quindi ben prima dell'1 dicembre come da programma) e nei giorni successivi, 20 persone hanno dormito al caldo. Altra vera emergenza si è presentata nella settimana del 26 febbraio: la colonnina di notte è arrivata a toccare i -8 gradi, per restare a malapena intorno agli zero gradi nelle ore più calde del giorno. I partner del Progetto hanno provveduto a organizzarsi per garantire riparo alle persone senza dimora anche durante il giorno E' stata data la possibilità di uscire dal dormitorio e dai posti aggiuntivi allestiti presso il Belletti Bona (l' 'emergenza freddo') un'ora dopo (alle 9 anziché alle 8). Dopodiché alle persone veniva offerta l'opportunità di essere accolte presso locali messi a disposizione dal Volontariato Vincenziano in via don Minzoni per una colazione, a cura di volontari dell'associazione La Rete e operatori della Cooperativa Maria Cecilia (progetto 'Chi ben comincia', finanziato dalla Compagnia di San Paolo). Il passaggio successivo era poi quello della mensa di via Novara (attiva dalle 11.45 e fino alle 14.30) per poi 'agganciarsi' all'altro progetto novità di questa sesta edizione, ovvero 'Il tè delle cinque'. Il progetto, promosso dall'Associazione La Rete con fondi del Centro Territoriale per il Volontariato, prevedeva il coinvolgimento di volontari per garantire uno spazio 'caldo' di socializzazione nelle fredde ore preserali. Infine, anche l'ora di ingresso al dormitorio in queste fredde giornate tra il 27 febbraio e il 12 marzo è stata anticipata alle 19, con spese a carico della Città di Biella.

IL PUNTO - Inoltre, grazie al buon andamento della raccolta fondi, alla flessibilità raggiunta dal Servizio e alla disponibilità immediata degli Operatori della Coop Anteo e della Coop Il Cammino, è stato possibile prolungare l'accoglienza notturna fino al 3 aprile incluso, evitando l'assenza di un riparo proprio in corrispondenza delle festività pasquali.

I NUMERI - Il progetto «Emergenza Freddo» si è quindi confermato anche quest'anno come un progetto che conta su una rete di solidarietà allargata e consolidata, dove è vincente l'intreccio dello slancio del volontariato con la professionalità degli operatori e il supporto economico dei molti donatori, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e delle istituzioni coinvolte. Garantire 148 sere di accoglienza (contro le 91 della precedente edizione) è costato circa 61 mila euro, con un costo pro capite a notte di circa 20 euro (incluso pasto caldo serale, piccola colazione la mattina, doccia, lavaggio abiti, fornitura cambio per emergenze, monitoraggio sanitario, pulizia ambienti, cambio lenzuola e asciugamani, kit igiene). La copertura è stata garantita dai circa 23 mila euro della raccolta fondi (dei quali 8000 euro 'tesoretto' della raccolta fondi 2016/2017 e 15 mila euro della nuova edizione), 17 mila euro stanziati dalla Città di Biella, 15000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 2 mila euro da Caritas e 2 mila euro da CriBiella Area 2, 2 mila euro dai Consorzi Cissabo e Iris, in capo al quale è anche il coordinamento del progetto. In tolate sono state ospitate 74 persone.

SINERGIA - Oltre ai già citati partners, aderiscono alla Rete del Progetto: Anteo Cooperativa Sociale (struttura Belletti Bona), Centro Territoriale per il Volontariato, Asl, Gruppi di Volontariato Vincenziano, Acli Biella, Associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione La Rete, insieme agli altri soggetti del terzo settore che lavorano sul territorio sui cosiddetti servizi 'a bassa soglia' (Coop. Maria Cecilia – capofila dell'associazione temporanea di scopo progetto «Accoglienza Plurale» -, coop. Il Cammino, Coop. Valdocco, Consorzio Il Filo da Tessere).