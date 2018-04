Arriva Monferrato, sfida verità per il Biella Rugby

BIELLA - E’ in programma domenica, alle ore 15,30 sul campo di via Salvo D’Acquisto, il secondo scontro diretto per la conquista della cima della classifica che corrisponde, in questa stagione al passaggio diretto alla serie superiore o, in alternativa, all’accesso al girone playoff. Ospite dei gialloverdi, il vigoroso Monferrato, cliente scomodo per qualsiasi club a causa della valenza tecnica e atletica dei suoi componenti, a maggior ragione per Biella che se lo ritrova in coda nella lista di girone ad un solo punto di distacco.

LA GARA - La franchigia con base ad Asti, guidata dal giocatore e allenatore Roberto Mandelli, ha il dichiarato intento di salire in Serie A e pur provenendo da una serie di partite poco soddisfacenti, raggiungerà la nostra città con il solo scopo di ‘fare il colpaccio’. Biella, perdente all’andata 29-7 in una delle trasferte più rovinose della stagione che costò la lunga squalifica all’utilissimo Emilio Vezzoli, non può permettersi una sconfitta se vuole continuare ad inseguire i sogni di promozione. Sarà una gara difficile, molto difficile, ma non impossibile. La storia recente insegna che contro Monferrato si può perdere, come successo in dicembre e all’andata del campionato 2016/2017, una sconfitta 19-21 ancora più scottantante perché subita sul campo di casa, ma anche vincere, come quando, nella stessa stagione, gli Orsi riuscirono a restituire l’offesa ad Asti e uscire trionfanti con un soddisfacente 29-32. Sarà una battaglia durissima, ma dall’esito per niente scontato.

IL TURNO - Sugli altri campi, vita facile per Alghero (secondo posto con 78 punti, Edilnol Brc è a quota 77) che giocherà in casa con Novara e Cus Milano (capolista con 80 punti), impegnato nel derby cittadino con Amatori & Union.

LE PAROLE - Aldo Birchall assistant coach Edilnol Biella Rugby: «E’ chiaramente una partita importante che abbiamo la fortuna di giocare in casa e per questo, come ho già detto in varie occasioni, vorrei vedere tanta gente a bordo campo a sostenere la squadra. Per i giocatori il sostegno dei propri tifosi è sempre un grande stimolo. Sappiamo che Monferrato è un avversario difficile, molto difficile, contro il quale dovremo giocare al massimo delle nostre capacità per cercare di portare a casa il risultato. I nostri avversari sono fisicamente molto grossi e bravi in mischia, ma sono anche dotati di un gioco veloce, molto simile al nostro. Sarà una partita a sé, come hanno giocato prima i nostri avversari e come abbiamo giocato noi conta poco. Conterà il nostro approccio alla gara, conterà quanto riusciremo ad applicarci. Per ora posso solo dire che i ragazzi stanno lavorando bene, sono focalizzati sul prossimo impegno e non vediamo l’ora che arrivi il momento di scendere in campo».

Serie B girone 1 – 20a giornata – 29-04-18: Amatori Alghero – Amatori Novara; Lecco – Amatori Capoterra; Amatori & Union Milano – Cus Milano; Lumezzane – Piacenza; Edilnol Biella Rugby – Monferrato; Sondrio – Bergamo.