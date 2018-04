Un'agente di polizia municipale collaborerà con la Procura

BIELLA - Il sindaco Marco Cavicchioli, il comandante e il vicecomandante della polizia municipale Massimo Migliorini e Marcello Portogallo e il Procuratore della Repubblica Teresa Angela Camelio hanno firmato lunedì 23 aprile a palazzo di giustizia il protocollo d'intesa che prevede la collaborazione di un'agente con la sezione di polizia giudiziaria della Procura. L'agente scelto Eleonora Biella lavorerà in particolare sul fronte dei reati stradali, in stretto contatto con il maresciallo maggiore Davide Bellifemine, in servizio al Comando stazione carabinieri della città.

LE PAROLE - «Si tratta di un importante apporto del Comune - ha dichiarato il procuratore Camelio - che ha così dimostrato una particolare sensibilità per una pronta e celere evasione delle fattispecie relative a ipotesi criminose concernenti la circolazione stradale, attività che, a sua volta, ha importanti riflessi dal punto di vista dei risarcimenti per i danni che ne conseguono. Si è così ovviato, almeno in parte ai disagi portati dal gravissimo problema della carenza di personale della Procura».