Riaperto il parcheggio di piazza Croce Rossa

BIELLA - Per mesi non ha potuto ospitare auto, perché era occupato dai mezzi di cantiere. Dal pomeriggio di venerdì 27 aprile piazza Croce Rossa è tornata a essere un parcheggio: in questo modo 31 posti auto «bianchi», ovvero non a pagamento, sono tornati a disposizione dei cittadini, dei negozi della zona e del vicino Museo del Territorio.

LAVORI - Le operazioni di sgombero di gru, camion e materiali sono terminate questa settimana. Lo spiazzo è stato ripulito dallo strato di terra da riporto che si era depositato e le righe orizzontali che delimitano i posteggi sono state ritracciate. È un primo passo verso il riutilizzo completo dell'area che avverrà con il taglio del nastro del parcheggio della Funicolare, che offrirà altri 420 posti, due terzi dei quali al coperto, gratuiti a pochi passi dal centro. I lavori sono pressoché terminati e si attendono gli ultimi documenti per poterlo mettere a disposizione dei cittadini.