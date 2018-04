Moto contro auto: diciottenne in ospedale

VIGLIANO - Scontro tra una moto e un'auto, in paese. Ad avere i danni maggiori, ovviamente, il diciottenne che si trovava a bordo della due ruote (125 la cilindrata). Il ragazzo è residente nel Comune di Cossato. Le sue condizioni sono sono gravi, ma è stato comunque portato in ospedale con un'ambulanza del servizio del 118 per tutti gli accertamenti del caso. Nessuna ferita, invece, per il guidatore della Peugeot modello 308: un uomo residente in paese, di 39 anni. Rilievi e accertamenti del caso sono stati effettuati dai carabinieri.