Muore d'infarto a 41 anni

NETRO - Il paese e l'intera valle Elvo in lutto per la morte di Edoardo Caniati. L'uomo aveva 41 anni ed è mancato la notte scorsa, quasi certamente per via di un infarto. Caniati era conosciutissimo. Padre di due gemelli lascia un vuota incolmabile nella sua famiglia e nella cerchia di amici e parenti. Il rosario è stato programmato per domenica 29 aprile, nella chiesa parrocchiale del paese (ore 20,15). Il funerale, lunedì, alle 15, nella stessa chiesa.