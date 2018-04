Auto finisce in un fosso: due pensionati all'ospedale

CERRIONE - Due anzini in ospedale, in condizioni non gravi, per un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14,30 in via Costantino Crosa. Ancora da chiarire del tutto la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione pare che il condicente di una Fiat modello Punto abbia autonomanente perso il controllo del mezzo. L'auto è così finita fuori dalla carreggiata, terminando in un fosso. Due pensionati, appunto, sono rimasti coinvolti nell'incidente. Gli accertamenti del caso sono stati effettuati dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco.