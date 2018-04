Nominato il direttore dell’otorinolaringoiatria. E' Carmine Fernando Gervasio

BIELLA - Nominato il nuovo direttore del reparto di otorinolaringoiatria dell’Azienda sanitaria locale. Carmine Fernando Gervasio, classe 1963, proviene dalla clinica otorinolaringoiatria dell’università di Torino – Azienda Ospedaliera «Città della Salute e Della Scienza". Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Torino, è specializzato in otorinolaringoiatria e in foniatria. Dal punto di vista chirurgico il dottor Gervasio ha, infatti, sviluppato una particolare competenza ed esperienza in tutte le principali branche dell’otorinolaringoiatria occupandosi in particolare di chirurgia oncologica, otochirurgia, chirurgia del naso e dei seni paranasali, chirurgia delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). 5682 interventi eseguiti, di cui 3519 come primo operatore. Oltre 650 gli interventi eseguiti sull’orecchio, effettuandone oltre 400 come primo operatore. Una nomina che consente di garantire continuità e generare sviluppo soprattutto sul fronte del trattamento della chirurgia oncologica testa collo, chirurgia otologica, chirurgia dell' OSAS e chirurgia endoscopica nasale. Notevole l’impegno anche sul fronte della didattica e della ricerca focalizzata in particolare in ambito oncologico: sulle lesioni precancerose della laringe, l’otochirurgia, la fisiologia naso-sinusale, con approfondimenti ulteriori e studi sulla popolazione a rischio per l’insorgenza di tumori naso-sinusali. Autore di 79 pubblicazioni a stampa è anche consulente della Procura della Repubblica di Torino e svolge attività di consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE - «Il dottor Gervasio – ha sottolineato il direttore generale Gianni Bonelli - collabora con il nostro ospedale già da qualche mese a seguito di una procedura di mobilità. In questo periodo ha già avuto modo di farsi apprezzare dai colleghi e dal personale di reparto e di sala operatoria sia per le sue rilevanti competenze cliniche sia per le sue qualità personali. Le impressioni fino a qui maturate sono state confermate anche dalla Commissione tecnica concorsuale che gli ha assegnato in maniera netta il punteggio più elevato. Il profilo del nuovo direttore è assolutamente coerente con l’obiettivo di diventare un polo di eccellenza regionale in ambito oncologico».