Incidente in via Carso, una donna finisce all'ospedale

BIELLA - Una donna è stata portata all'ospedale, dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Carso. Erano circa le 6 quando un furgoncino ed una Fiat modello "500" si sono scontrati, per cause ancora da accertare da parte delle forze dell'ordine. La donna è stata estratta dall'abitacolo dell'auto dai vigili del fuoco, per poi essere portata in ospedale da un'ambulenza del servizio del 118. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.