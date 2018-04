Droga e alcol al volante, ancora due patenti ritirate

BIELLA - Ancora automobilisti denunciati per guida in stato d'ebbrezza o dopo aver assunto sostenze stupefacenti. Un uomo di 55 anni residente in città è stato denunciato, ieri, dalla Polizia stradale perché sorpreso ad aver assunto sostanze stupefacenti. L'uomo viaggiava insieme alla figlia di 25 anni. Altra droga gli è stata trovata in auto, dopo i controlli. Immediato il provvedimento di revoca della patente di guida e la relativa denuncia alle autorità giudiziarie. E ancora: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante dell'orario notturno, un residente a Buronzo, fermato la notte scorsa a Cossato nel corso di un controllo da parte dei carabinieri. Il 26enne alzato troppo il gomito. Addio patente e denuncia.