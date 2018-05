Infarto sul volo di rientro da Bangkok: muore a 73 anni

BENNA - Un viaggio per festeggiare l'anniversario delle nozze d'oro si è tramutato in una tragedia per un pensionato biellese. Roberto Rubello, 73 anni, residente in paese, è infatti morto quasi certamente per un infarto durante il volo aereo che lo stava riportando in patria.

LA TRAGEDIA - I fatti risalgono a sabato 28 aprile. L'uomo era di ritorno da Bangkok, destinazione Milano, quando ha accusato un fortissimo malore. Il personale di bordo dell'aereo ha quindi deciso per un atterraggio d'emergenza, avvenuto poi a Belgrado. All'arrivo in aereoporto c'era un ambulenza ed il personale medico ad attendere l'uomo. Il biellese è stato quindi portato in ospedale, dove però nonostante le cure del caso non c'è stato nulla da fare. Insieme a Rubello viaggiava la moglie Giulia, 69 anni, sconvolta per quanto avvenuto. I due figli della coppia biellese sono stati informati dalle autorità locali di quanto accaduto, raggiungendo subtio dopo la madre a Belgrado. Ancora da fissare la data del funerale.