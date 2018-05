Marcia alpina, Pietro Micca seconda

BIELLA - Il percorso della gara di marcia alpina, che si è tenuta domenica 29 aprile a Mezzana Mortigliengo, ha fatto scoprire un bellissimo borgo di nome "Banco" dove molte facciate delle case ospitano mosaici e quadri d’autore, oltre a un bellissimo parco con un mulino. Malgrado le previsioni non fossero buone, il tempo è stato clemente, senza pioggia e con una temperatura ideale. Tutto il percorso è stato molto impegnativo e si snodava su sentieri riscoperti e adeguatamente ripuliti. La squadra della Pietro Micca si è dimostrata ancora una volta in buonissima condizione arrivando nuovamente seconda dietro l’inarrivabile Zegna di Trivero. Nella categoria amatori segnaliamo l’ottimo secondo piazzamento di Borghesio Maurilio, in quarta posto di Pivotto Flaviano e il quinto posto di Romano Laura nonché prima delle donne. Nella categoria master Pivotto Valerio è arrivato settimo e notiamo il nono posto di Riboni Enrico, Il tredicesimo posto di Cerretti Sergio e un quattordicesimo posto Perona Luca. Prossimo appuntamento il 20 maggio per la prova di Trivero.