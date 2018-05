“Un open day al contrario” per gli asili nido

BIELLA - Lo hanno soprannominato «un open day al contrario» perché, invece di portare famiglie e bambini dentro gli asili nido, saranno gli operatori a trascorrere una giornata in un giardino pubblico per mostrare agli interessati come funzionano le cinque strutture pubbliche di Biella. L'appuntamento è ai giardini Arequipa, dal lato di via Don Sturzo, per sabato 5 maggio dalle 10 ale 17.

EVENTO - L'invito è rivolto a tutte le famiglie con bambini fino a tre anni e consentirà di passare una giornata in mezzo al verde, alla scoperta dei suoi segreti. «La natura è un’esperienza educativa irrinunciabile per uno sviluppo e un benessere armonico» si legge nella brochure di presentazione dell'iniziativa. «Nei nostri servizi abbiamo creato per i bambini un paesaggio di materiali disponibili ai loro «trafficamenti» per accompagnarli nelle ricerche attorno ad essi, moltiplicando le opportunità per ampliare il loro mondo e le loro possibilità di conoscenza. L’offerta pedagogica dei nidi della città ha volto la sua attenzione a questi temi, nella consapevolezza che i bambini, purtroppo, sempre più attirati dalla tecnologia, passano invece la maggior parte del tempo in casa, esclusivamente a contatto con materiali artificiali e vivendo esperienze con la natura in maniera limitata».

PROGRAMMA - Il calendario delle attività prevede dalle 10 alle 12,30 giochi in diverse postazioni che consentiranno di sperimentare materiali e proposte educative che i nidi offrono quotidianamente ai bambini. Dopo il picnic delle 13, alle 14 gli operatori delle cinque strutture della città (via delle Rogge, Vernato-Thes, Villaggio La Marmora-Masarone, Pavignano e Chiavazza) saranno a disposizione dei genitori per informazioni e chiarimenti e alle 15 si tornerà a giocare. La manifestazione cade a pochi giorni dalla scadenza dei termini per le iscrizioni: la domanda va presentata entro il 15 maggio all'ufficio asili nido di palazzo Pella (via Tripoli 48, orari di apertura lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,15 e giovedì dalle 8 alle 16).