Ancora nessuna notizia dell'anziana che si è allontanata dal Belletti Bona

BIELLA - Ancora ricerche per un'ospite del Belletti Bona, che si è allontanta dalla struttura lo scorso 30 aprile. I responsabili della struttura hanno immediatamente allertato i carabinieri, per le ricerche del caso come da protocollo. La donna è nata a Cagliari ed è proveniente da Torino. Secondo i gestori della struttura di ricovero la donna potrebbe essere in viaggio verso Torino dove (a suo dire) avrebbe una sorella, in realtà deceduta da qualche tempo come verificato dalle forze dell'ordine. L'anziana non è nuova ad episodi simili. Sempre secondo i gestori del Belletti Bonba, la donna potrebbe anche cercare di dirigersi verso l'Emilia, dove forse ha qualche lontano parente in vita.