Lavori sulla Novara-Biella-Santhià: chiusa la provinciale tra Candelo e Sandigliano

BIELLA - Dalla giornata di ieri e fino a martedì prossimo, l’8 maggio, la Sp303 che collega Candelo con Sandigliano rimarrà chiusa per permettere i lavori di armamento sulla linea ferroviaria Novara-Biella-Santhià. Un provvedimento preso dalla Provincia di Biella che agevolerà così gli interventi degli operai, anche se, visto l’alto passaggio di auto, è quasi certo che ci sarà qualche giorno di disagi e di traffico.

I lavori erano stati annunciati da tempo da Rfi e rientrano nel piano di interventi da 27 milioni di euro. Quello appena iniziato è il secondo «step» dopo il primo portato a compimento tra le stazioni di Santhià e Salussola.

Gli interventi non finiscono qui. Infatti si è in attesa dello sblocco dei finanziamenti per l’elettrificazione della linea e, in vista di questo, presto saranno consolidati tutti i ponti della ferrovia.