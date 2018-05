Coach Danna lascia il settore giovanile? La smentita di Pallacanestro Biella

BIELLA - In ordine alle indiscrezioni e alle notizie apparse in data odierna circa il rapporto professionale e contrattuale con coach Federico Danna, Pallacanestro Biella comunica che eventuali decisioni e/o progetti inerenti il Settore Giovanile verranno prima affrontati e discussi con i diretti interessati, e in particolare con un professionista quale Federico con il quale da oltre un ventennio esiste un proficuo rapporto professionale che ha portato a reciproche soddisfazioni.

Lo «scaricare» - come riportato in un articolo in data odierna - membri del nostro Staff a mezzo stampa, non corrisponde al nostro modo di fare per il rispetto, la correttezza e la stima reciproca che caratterizza i rapporti condotti dalla nostra Società con tutti i propri stakeholder.