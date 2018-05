GAGLIANICO - Due giovanissimi centauri sono rimasti feriti, in modo lieve, in altrettanti incidenti avvenuti nel Biellese. Il primo scontro si è registrato a Gaglianico, dove un 16enne, in sella a un ciclomotore, si è scontrato, in via Gramsci, con la Fiat 500 condotta da una 55enne di Massazza.

Stesso copione, o quasi, per un 15enne di Masserano che è finito contro la Dacia Sandero di un pensionato di 74 anni, residente sempre in paese. Sulle cause degli incidenti indagano i carabinieri.