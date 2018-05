MAGNANO - Diversi monili in oro, per un valore non ancora del tutto quantificato, sono finiti nel bottino dei ladri che hanno preso di mira un'abitazione di Magnano, di proprietà di una donna di 75 anni.

Passati dal garage, hanno aperto la cassaforte con un flessibile e rubato il contenuto, per un valore di circa mille euro. Poi sono entrati nelle stanze, mettendole a soqquadro e prendendo tutti gli oggetti preziosi.