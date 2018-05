BIELLA - Lasciata dal convivente, si vendica insultando sui social la nuova fiamma di lui. A finire nei guai, denunciata dalla Polizia per diffamazione, è stata una 25enne di Biella. Per mesi, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe offeso la reputazione della rivale in amore, con ossessivi messaggi su facebook e su whatsapp.