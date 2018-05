Incendio nella notte a Mottalciata, fiamme all’interno dei vivai Veimaro

MOTTALCIATA - Squadre dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone sono intervenute, questa notte, a Mottalciata, per un incendio scoppiato all'interno dei vivai Veimaro. Dai primi accertamenti, a prendere fuoco sono stati dei bancali in legno e della plastica riposti all'interno di una serra. Terminate le operazioni di smassamento, partiranno le indagini per risalire alle cause del rogo. Seguiranno aggiornamenti.