Colpo grosso nella notte a Carisio: svaligiato furgone che trasporta cosmetici

CARISIO - Colpo da qualche migliaia di euro, ai confini del Biellese, ai danni di un autotrasportatore. L'uomo, di 65 anni, era giunto sul territorio per fare una consegna di cosmetici destinati alla catena Bottega Verde della città. Fermatosi a Carisio, dopo aver cenato era andato a dormire sul camion. Cosa normale per chi giunge in tarda serata da lontano e occupa apposite piazzole. Al mattino, al momento della consegna, la brutta sorpresa. Qualcuno aveva sollevato il telone del mezzo e prelevato due bancali di prodotti, senza che lui se ne accorgesse. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che denunciare il furto ai carabinieri.