Paura nella notte a Biella: le fiamme si alzano nella zona delle case popolari 

BIELLA - Intervento dei vigili del fuoco, nella notte tra venerdì e sabato 12 maggio, nelle case popolari di via Coppa, a Biella-Chiavazza, per un incendio scoppiato nell'area adibita a parcheggio.

Le fiamme hanno mandato in cenere materiale di vario genere e il fumo, acre, sviluppatosi, ha svegliato i residenti che hanno chiamato i soccorsi. È la terza volta che l'area viene interessata da un rogo, di natura, anche in questo caso, ancora tutta da stabilire. E infatti, sull'episodio, ora sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine.