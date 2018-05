Ubriaco al volante causa incidente a Valle Mosso: scatta il ritiro della patente

VALLEMOSSO - Un automobilista di 62 anni, di Pettinengo, è stato denunciato dai militari dell'Arma per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, al volante di una Fiat Panda, era rimasto coinvolto in un incidente a Valle Mosso. Si era scontrato con la Peugeot 207 di un 50enne di Bioglio. Fortunatamente non si erano registrati feriti. Gli accertamenti dei carabinieri, però, hanno inchiodato il 62enne alle sue responsabilità. Oltre a dover comparire davanti al giudice, a seguito dell'indagine, gli è stata ritirata la patente.