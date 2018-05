Perde la testa e insulta un vigilantes: «Mi hanno rubato la bicicletta!»

BIELLA - Momenti di tensione al Centro Commerciale "I Giardini" di via La Marmora, a Biella, tra un ivoriano di 32 anni e una guardia giurata. Il primo, arrivato in bicicletta, aveva lasciato il mezzo negli appositi spazi, e quando è tornato a riprenderlo non l'ha più trovato. A quel punto ha perso la testa e ha inveito contro uno dei vigilantes, forse convinto che fosse suo compito sorvergliarla. A calmare gli animi, ancora una volta, ci hanno pensato i carabinieri.