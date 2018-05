Tutto pronto per la Festa di Primavera dell'Arci Brovato

VALLE SAN NICOLAO - Torna puntuale il 18 e il 19 maggio, uno dei primi eventi della bella stagione biellese, la Festa di Primavera organizzata dall'Arci di Brovato e dal noto locale del centro cittadino Walhalla in Tour. Un programma ricco di appuntamenti e di sorprese a cominciare da quelle mangerecce. Per tutta la durata dell'evento troverete il cocktail bar e tanta birra alla spina. Inoltre si potranno gustare le specialità della seconda «Sagra del Porco» come pulled pork e BBQ ribs e tante altre specialità di maiale e non mancherà lo stand gastronomico con piatti tipici, grigliate fritto di pesce e molto altro. Non mancheranno come sempre gli eventi musicali: venerdì 18 grande concerto delle «Schegge Sparse» la Ligabue Cover Band che non ha bisogno di presentazioni. Sabato 19 invece, sul paco i «Barrio Dani Alves» con il Reggaeton e Sudamerica e a seguire DJ Set a cura di SetolaDj & Maiz.