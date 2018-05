BIELLA - Tenta di rubare un paio di occhiali, in un negozio del Centro commerciale "I Giardini", a Biella, e finisce denunciato. Il soggetto, S.D., 36 anni, residente in città e noto da tempo alle Forze dell'Ordine, era entrato e aveva iniziato ad armeggiare con gli oggetti, finendo per essere notato da una commessa, che ha richiesto l'intervento della Polizia. Bloccato, prima che potesse fuggire, è stato trovato dagli operatori ancora in possesso della refurtiva, purtroppo danneggiata. Ora dovrà rispondere davanti al giudice del tribunale di furto aggravato.