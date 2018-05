CERRIONE - Un'automobilista di Cerrione, di appena 21 anni, è rimasta lievemente ferita in un incidente avvenuto in paese. La giovane, al volante di una Fiat Panda, si è scontrata, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, con la Renault Modus condotta da un 93enne di Salussola, rimasto illeso. Soccorsa dall'èquipe medica del 118, è stata trasporta all'ospedale di Ponderano, per le cure del caso.