A Vigliano si fa festa «Aspettando Oltre il Giardino»

VIGLIANO – Tutto pronto per la rassegna «Aspettando Oltre il Giardino» con cui quest'anno la Pro Loco di Vigliano presenterà ben due eventi che si terranno a maggio e a giugno: «Vigliano è... Viva» e «E... State a Vigliano». Si parte venerdì 18 maggio alle 19.30, orario in cui l'apertura del salone gastronomico con le specialità della Pro Loco darà il via ufficiale alla tre giorni di eventi. In serata spazio alla musica e ai giovani con «Sonòria on stage - La musica nella cinematografia», sul palco le lab band dei laboratori di musica di insieme della scuola di musica cossatese: «Funked Out Band» e «Mudd Club».

Un ricco weekend

Sabato 19 maggio, appuntamento con la consueta passeggiata «Quattro passi per Vigliano» alla scoperta del paese con la guida Marco Macchieraldo. La camminata si svolgerà su un percorso tra le vie cittadine lungo 4 chilometri. A seguire, mostra personale di Gianni Poma e apertura dello stand gastronomico. Alle 21.30 serata danzante con Francesco e i Blue Dream. Domenica 20 maggio infine, torna il pranzo dedicato alle famiglie e ai pensionati. Alle 16 tutti pronti per il ritrovo in piazza del municipio con i gruppi delle maschere biellesi e piemontesi, che sfileranno fino al salone della Pro Loco accompagnate dal gruppo folcloristico dei tamburini e sbandieratori di Brusnengo. Il gran finale è affidato alla serata danzante con il liscio di Sergio Perazza, durante la quale il gruppo femminile di Arianna De Mori si esibirà con la fitness zumba.