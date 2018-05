BIELLA - Scegliere il luogo perfetto che farà da sfondo a uno dei giorni più importanti della nostra vita sembra essere un'ardua impresa. Ognuno di noi vorrebbe che fosse un luogo del cuore, un luogo speciale per sé ma che possa rendere speciale anche la giornata di chi ci vuole bene. Per chi abita a Biella e dintorni e sogna un matrimonio da favola la scelta ricadrà quasi sicuramente su una dimora storica, un luogo dal sapore antico, probabilmente di origini medievali che ci riporta con la mente ai fasti e alle vite leggendarie dei signori di un tempo. Abbiamo chiesto il parere ad un'esperta del settore e abbiamo fatto per voi un piccolo tour tra alcuni dei palazzi più romantici del territorio.

Una nicchia affascinante per il giorno più bello

Il matrimonio del 2018 ha un'unica e semplice parola chiave: personalizzazione. Parola di wedding planner ed in particolare di Barbara Acquadro, titolare di «Sempre Sempre». «L'evento dovrà rispecchiare in tutto e per tutto gli sposi» ci spiega Barbara e continua: «Perchè sposarsi a Biella? E' una nicchia felice sotto diversi punti di vista: dagli scenari, alle location esclusive, al ventaglio molto vario delle proposte: dalla più formale a quella più rustica, con spazi doppi per stare tranquilli anche in caso di brutto tempo e i prezzi sono molto competitivi». Il periodo migliore per sposarsi nel Biellese sembra rimanere l'estate. In particolare luglio, agosto e settembre sono i mesi più gettonati. Per quanto riguarda invece il dettaglio che non può mancare a nessun ricevimento Barbara Acquadro non ha dubbi: «La tranquillità degli sposi e la possibilità di godersi quel giorno senza stress. Vivere la giornata come una festa senza dover pensare alle cose che 'sarebbero potute andare meglio'»

Matrimonio a Biella, le dimore storiche per il vostro grande giorno (© Ufficio Stampa Grandi Giardini)

Nel cuore della città

Il nostro tour tra le location da matrimonio, inizia direttamente da Biella. All'interno del borgo antico del Piazzo, troviamo Palazzo La Marmora. Il complesso, oltre ad essere una location bellissima è oggi una casa museo che ha conservato, in otto secoli, l'originaria struttura unitaria dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista degli arredi, dei quadri e degli archivi che testimoniano sia le vicende delle diverse generazioni della famiglia, sia aspetti della storia, dell'arte e dei costumi delle diverse epoche. D'impianto medioevale, il Palazzo racconta la storia dei Ferrero dei La Marmora dal Rinascimento al Risorgimento e si distingue oggi per l'imponente facciata neo classica (1789) che si affaccia su corso del Piazzo. Si affaccia sul giardino, la torre ottagonale dei Masserano e, appena entrati, sorprenderà il giardino d'inverno. Nelle sale, affreschi, arredi e dipinti raccontano i personaggi vissuti qui: da Sebastiano Ferrero, all'ambasciatore Filippo Ferrero della Marmora. Il giardino esterno si apre verso la città con terrazza panoramica, rampe e ninfeo.

Ai piedi delle montagne, lontano dal caos

Villa Cernigliaro a Sordevolo è un piccolo angolo di magia incastonato nella zona verdeggiante della Valle Elvo. La villa dispone di grandi saloni interni in cui ambientare il buffet di benvenuto o il cocktail bar, ma anche l'intero banchetto in una giornata d'autunno, godendo di tutta la magia del panorama circostante. Nelle giornate calde e soleggiate l'intero parco si trasformerà in uno scenario perfetto per le fotografie e per l'ambientazione del ricevimento. Per una prima notte di nozze all'insegna della comodità e dell'atmosfera romantica non potrete prescindere dalle splendide camere di cui dispone la Villa e sarete certi che il vostro sogno non finirà con lo scoccare della mezzanotte.

Matrimonio a Biella, le dimore storiche per il vostro grande giorno (© outcast85 - shutterstock.com)

Uno dei borghi più belli d'Italia

Il Ricetto è il borgo fortificato più bello d’Italia per il 2017. «Possenti mura merlate, per un perimetro di quasi cinquecento metri, e quattro grandi torri cilindriche regalano al borgo medioevale di Candelo un’atmosfera d’altri tempi – spiega il sito del Touring Club - fu eretto come fortificazione collettiva per volere dei popolani tra il XIII ed il XIV secolo. Adibito a magazzini e a deposito di prodotti agricoli, oppure, in caso di pericolo, a ricovero per il popolo, il borgo consente di rivivere, ancora oggi, l’atmosfera d’un tempo». Il borgo è stato inoltre ambientazione per film di successo come «Dracula in 3D» e «La freccia nera». Al suo interno, tra le rue, avrete la possibilità di organizzare il vostro ricevimento di nozze grazie alla presenza di alcuni raffinati ristoranti e di spazi adatti ad allestire la festa di nozze.