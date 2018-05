A Viverone è tempo di Sagra del Coregone

VIVERONE – E' tutto pronto per uno degli appuntamenti classici della primavera sul lago. Dal 18 al 20 maggio torna a Viverone la storica Sagra del Coregone. Nella splendida cornice del nostro lago si svolge come ogni anno la tradizionale sagra. Il Coregone è il pesce salmonoide come la trota e il salmone che popola il lago. E' un pesce pregiato: la carne è bianca, molto magra, ha una consistenza leggera ed è facilmente digeribile. In cucina e in tavola è apprezzato anche per la quasi totale assenza di lische, che lo rende un ottimo alimento per anziani e bambini, ma soprattutto è ottimo abbinato ad un bicchiere di Erbaluce DOCG dei produttori locali.

Il programma della tre giorni

Ecco il programma per il weekend di festeggiamenti: venerdì 18 maggio, alle 19 la festa comincia con la cena che avrà come specialità il Coregone dorato e il fritto misto del lago. Sabato 19 maggio alle 16, pomeriggio dedicato ai più piccoli con la baby color run, alle 16.30 la Terzo giro del lago, gara di corsa non competitiva e, alle 19 di nuovo la cena con specialità Coregone dorato e fritto misto del lago, a seguire serata danzante con «Pier Quartet». Domenica 20 maggio, dalle 12 il grande pranzo con il risotto all’Erbaluce e alle 19 l'ultima cena della rassegna come sempre con il Coregone dorato. La sagra chiuderà con la musica della Banda Musicale di Viverone.