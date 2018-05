Tragedia sfiorata a Zumaglia, neopatentata finisce con l'auto in un dirupo

ZUMAGLIA - Attimi di apprensione, questa mattina, per un'automobilista finita con il suo veicolo in un dirupo a Zumaglia. La giovane, una neopatentata, stando alle prime informazioni, avrebbe perso in curva il controllo della sua Renault Clio, finendo fuori strada. Solo l'impatto con la vegetazione ha fatto si che il mezzo non cadesse più in basso, evitando che l'auto della giovane precipitasse per diversi metri: una circostanza che, molto probabilmente, le ha salvato la vita. La ragazza infatti, spaventata, è comunque riuscita da sola a raggiungere da sola la strada, da dove ha chiamato i soccorsi. Stando alle prime ipotesi, sembrerebbe incolume.