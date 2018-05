Fundraising Digitale, al Sella Lab si parla della nuova frontiera per le non profit

BIELLA - Gli utenti internet sono in crescita vertiginosa. Questo è un dato che non può essere tralasciato neppure da chi, fino ad oggi, ha tentato di rifuggire dalle nuove tecnologie. La mancanza di un approccio digitale mette ormai letteralmente all’angolo le realtà che rifiutano una visione a tutto tondo sulle potenzialità offerte da internet. Sappiamo che non crescono solo le vendite on line (sempre più spesso sentiamo dire «l’ho comprato su internet»), ma anche le donazioni sono in continua crescita proprio per l’approccio al digitale in cui le nuove generazioni (i cosìddetti millenials e/o i nativi digitali) la fanno da padrone, ma dove anche i meno giovani iniziano a cimentarsi avendo compreso che molte difficoltà spesso dovute a problemi spazio- temporali vengono annullate proprio da internet. Mercoledì 23 Maggio dalle 18.30 alle 20.30 Sella Lab Biella organizza un incontro proprio per sviscerare questi argomenti con tre esperti del settore: Claudio Mondelli, Elena Chiorino e Michela Tosi di Fundraisingdigitale.it: «Farsi conoscere non significa necessariamente fare fundraising e per fare fundraising non basta farsi conoscere – spiegano i tre professionisti - Bisogna credere in ciò che siamo ed in ciò che facciamo. Solo attraverso l’unione delle nostre professionalità, possiamo esprimere gli spiriti liberi che ci caratterizzano».

Soluzioni per il non profit

Mai come oggi le piccole non profit hanno dunque la possibilità di raccogliere fondi e nuovi sostenitori a costi molto bassi in confronto a quelli della comunicazione tradizionale. «Uno dei motivi per cui noi nasciamo - spiega Elena Chiorino di Fundraisingdigitale.it - è quello di supportare le associazioni non profit pr fare in modo che entrino in un mondo che ancora oggi viene visto come ostico ed improponibile quando in realtà bastano poche competenze di base per portare a risultati sorprendenti». Il workshop ha l’obiettivo di impostare ed arricchire il bagaglio digital-culturale dei partecipanti. Si forniranno le informazioni principali per poter iniziare da subito ad utilizzare il digital per i propri progetti non profit avendo l’accortezza, da parte dei relatori, di impostare una lezione che possa essere ben compresa dai neofiti e che, allo stesso tempo, regali qualche consiglio anche a chi si è già cimentato nella strutturazione di un sito piuttosto che di una pagina Facebook. Scenario attuale, opportunità e strumenti anche gratuiti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi della propria associazione saranno i temi trattati con un profilo molto pratico. «La maggior parte delle associazioni non profit non sa che google mette a disposizione diversi strumenti utili alla gestione e alla raccolta fondi – spiega Claudio Mondelli di Fundraisingdigitale.it - Ad esempio Google Ad Grants è uno strumento utile a condividere la propria causa e ad aumentare i finanziamenti per i propri progetti: in questo caso a disposizione delle associazioni che hanno i requisiti ci sono 10 mila dollari al mese per la pubblicità on line». Durante la serata verrà proposta inoltre una case history che consentirà di analizzare quale sia il primo - e corretto - approccio di una non profit al digitale. Saranno presenti alcuni rappresentanti dell’associazione oggetto della case history che racconteranno come hanno vissuto la «virata» dall’arte di arrangiarsi ad una metodologia professionale nella promozione delle varie attività che toccano la vita quotidiana di una non profit. Un taglio dunque estremamente pratico e funzionale, da subito, al presidio del mondo digitale.

I realatori

Elena Chiorino. Marketing Consultant / Content Strategist, esperta di marketing e comunicazione, se le parlate di «specchi», rischiate che vi risponda «neuroni». Il segreto, per lei, sta tutto nel neuromarketing che diventa Content Strategy. Michela Tosi. Customer Experience Specialist. Lei e il mondo delle favole sono un tutt’uno, in ogni interazione tra due mondi, scorge qualcosa di positivo per entrambi. Dalla sua postazione nulla si muove che la Customer Experience non voglia. Claudio Mondelli. Digital Strategist / Google Certified. 25 anni di comunicazione e marketing digitale hanno forgiato il suo focus costante sugli obiettivi, la crescita e la condivisione. Ha collezionato esperienza e carattere che mette all’opera nella sua vocazione, la Digital Strategy è tutta sua.