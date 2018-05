Lauretana, primavera di impegni importanti per l'azienda biellese

BIELLA – Da poco è tornata dalla 19esima edizione di Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione a Parma ed ora Lauretana pensa già agli eventi che la coinvolgeranno da protagonista nelle prossime settimane. Una storica presenza quella a Cibus che ha confermato il successo che l'azienda di Graglia ha sia in Italia che all'estero: «E' stata l'occasione per incontrare clienti nuovi e già consolidati sia a livello nazionale che internazionale – ci spiega Edoardo Pampuro di Lauretana – Siamo molto soddisfatti soprattutto nel vedere la risposta di paesi lontani come quelli del golfo arabo o della Cina. Lieve calo invece dagli Stati Uniti ma in generale non possiamo che essere contenti. Cibus è una delle fiere più importanti del settore alimentare alla quale partecipiamo e la nostra è una presenza ormai storica».

Il Rimini Wellness

Pensando all'imminente futuro invece, dal 31 maggio al 3 giugno, Lauretana sarà Official Fit Gold Partner di RiminiWellness, la fiera dedicata al benessere in programma sulla riviera romagnola. Anche iper questo evento la presenza dell'azienda biellese è storica ma soprattutto molto attiva. Infatti insieme alla FIF, Federazione Italiana Fitness Lauretana collaborerà alla realizzazione diversi eventi in cui verranno distribuiti i gadgets dell'acqua più leggera d'Europa: sul palco live fitness show la cosiddetta Area Fun sarà dedicata al fitness group in tutte le sue possibili varianti, con divertenti lezioni che consentono di sprigionare tutta l’energia che si ha in corpo. Per la prima volta saranno presentate anche alcune interessanti proposte studiate appositamente per il pubblico junior e baby, che sempre di più si affaccia all’universo palestre. Non mancheranno inoltre alcune sorprese tutte da scoprire con attrezzi diversi, per allenamenti originali e unici. Il Palco olistico pilates e yoga conferma il grande successo di queste discipline in grado di attirare un pubblico trasversale e fortemente motivato. Per questo la Federazione Italiana Fitness ha in serbo grandi novità, fra cui l’originale proposta di un allenamento yoga che i bambini possono condividere con i propri genitori e viceversa, coinvolgendo attivamente nella pratica anche il pubblico presente in fiera. Sarà l’occasione anche per scoprire i numerosi benefici del Pilates Barre e per provare le lezioni con i grandi attrezzi quali reformer, cadillac, wunda chair e la grande novità dello spine corrector. Ed in fine, quello dedicato al Functional e al Kalisthenics sarà un palco ricco di novità all’edizione 2018 di Rimini Wellness. Per la prima volta l’allenamento funzionale sarà declinato in tutte le sue possibili varianti, con particolare attenzione verso le donne e gli over. Grazie alla partnership con Matrix Johnson, tutti i partecipanti potranno allenarsi come in una grande palestra all’interno della fiera. Da segnalare, inoltre, la prima edizione di due nuove entusiasmanti gare: il Kalisthenics® Challenge 2018, una gara altamente spettacolare, e lo Spartan Challenge 2018, una sfida individuale al femminile e al maschile, unicamente a corpo libero, in perfetto stile olimpico.

Una conferma importante

Tornando a Lauretana è da poco stato annunciato il proseguimento della collaborazione con il calciatore della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio che anche per il 2018 sarà testimonial dell'acqua Made in Biella.