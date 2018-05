Drogato al volante viene fermato a Occhieppo: scatta il ritiro della patente

OCCHIEPPO - Fermato a un posto di controllo dell'Arma, si rifiuta di sottoporsi al test sull'assunzione della droga al volante. A finire nei guai è stato un 21enne di Biella, a cui ora è stata ritirata la patente. Il giovane era stato identificato a Occhieppo Inferiore, in via Martiri della Libertà, nel cuore della notte. Il suo comportamento, oltre che le sue condizioni, avevano subito fatto sospettare ai militari che avesse fatto uso di stupefacenti. Ora è stato anche denunciato. Occorre ricordare che evitare di sottoporsi ai test di assunzione relativi a droga e alcol non evita la denuncia. Inoltre, quando si compare davanti al giudice, il rischio è che venga inasprita la pena.