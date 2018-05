Ladri tentano di entrare in un bar a Viverone, l'allarme li mette in fuga

VIVERONE - Tentato furto in un bar di via Lungolago, a Viverone. Qualcuno nella notte ha cercato di fare irruzione all'interno del locale, forzando la porta di ingresso. A mettere n fuga i malviventi, prima dell'arrivo dei carabinieri e del titolare, un 46enne di Santhià, ci ha pensato il sistema di allarme. Ora sono in corso indagini per risalire agli autori del tentato colpo, che potrebbero anche provenire da fuori provincia.