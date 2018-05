MONGRANDO - Attimi di paura a Vignazze, a Mongrando: una pattuglia dell'Arma è intervenuta in supporto ai vigili del fuoco a causa di una telefonata di donna che aveva segnalato la presenza in un rustico di decine di bombole a gas accatastate. La struttura era stata occupata da un 65enne senza fissa dimora. Seppure esauste, il rischio di uno scoppio, causato dai residui, era notevole. Peccato, però, che l'occupante dell'abitazione fosse irreperibile. Da qui la richiesta, da parte dei pompieri, di far arrivare sul posto anche le Forze dell'Ordine, per poter spostare il materiale e mettere al sicuro la casa. Ora sono in corso le ricerche del 65enne, che da giorni risulta irreperibile.