Alla guida senza patente, torna a casa a piedi: fermato un automobilista di 48 anni

BIELLA - Al volante di una Fiat Uno incappa in un controllo dell'Arma, a Biella, e torna a casa appiedato. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella centrale via La Marmora, un automobilista di 48 anni, E.C., residente in Valle Cervo. Quando i militari hanno effettuato gli accertamenti, è risultato che era sprovvisto di patente dal 2015, a seguito di un provvedimento emesso dalla Prefettura. Ma non basta. Il veicolo non era assicurato e lui non era la prima volta che veniva fermato, alla guida, seppure sprovvisto del regolare permesso. Oltre alla denuncia, adesso, gli è stato anche confiscato il mezzo.