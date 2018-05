Le dimore storiche del Biellese aprono al pubblico

BIELLA - Domenica 27 maggio la Giornata Nazionale ADSI apre le porte di 30 residenze storiche private del Piemonte tra cui castelli, palazzi, ville e giardini. Nel Biellese si potranno visitare gratuitamente il Castello di Massazza e Palazzo La Marmora a Biella. L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, è promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane con l’obiettivo di aprire al pubblico un patrimonio storico, artistico e culturale unico, affascinante e spesso poco conosciuto e sensibilizzare sull’importanza della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali privati soggetti a vincolo, la cui tutela è affidata ai singoli proprietari. L’evento rientra nell’ambito della Private Heritage Week, in programma tra il 24 e il 27 maggio con una serie di attività proposte da tutte le organizzazioni europee della European Historic Houses Association - a cui l’ADSI aderisce - per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale istituito dall’Unione Europea.

Una collaborazione importante

Quest'anno la Giornata Nazionale ADSI in Piemonte presenta un’importante collaborazione con il Politecnico di Torino nell’ambito del workshop «Il progetto per la valorizzazione delle dimore storiche del Piemonte», attivato per i Corsi di Laurea in Architettura e Design. Sono stati selezionati 28 studenti che hanno approfondito il valore storico-architettonico di alcune dimore del territorio regionale per presentarle direttamente ai partecipanti in occasione dell’apertura straordinaria.

Gli orari e gli accessi

La Giornata Nazionale ADSI permette ai visitatori di accedere gratuitamente alle dimore storiche aderenti in due fasce orarie, al mattino dalle ore 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Per conoscere nel dettaglio le attività organizzate dalle singole dimore (eventi, degustazioni enogastronomiche, concerti, mostre, ecc.). Di seguito le indicazioni di apertura e i dettagli per prenotare la visita alle due dimore storiche in provincia di Biella: Castello di Massazza. Saranno visitabili gratuitamente le due corti, tre sale interne, la cappella e la taverna medievale. Prenotazione non necessaria. Per visite guidate e informazioni vedere il sito www.castellodimassazza.com Saranno presenti gli allievi architetti del Politecnico di Torino con i pannelli illustrativi frutto del Workshop «Il progetto per la valorizzazione delle dimore storiche del Piemonte». Palazzo La Marmora (corso del Piazzo, 19 – 13900 Biella BI). Saranno visitabili gratuitamente al mattino 9.30/12.30: sale casa museo, salone Galliari, giardino, giardino d’inverno; e al pomeriggio 14.30/17.30: salone Galliari, ala delle scuderie, giardino, giardino d’inverno. Per gruppi superiori a 10 persone è molto gradita la prenotazione a info@palazzolamarmora.it – 331 6797411.