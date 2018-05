Manca poco ai grandi festeggiamenti di Valdengo in Festa

VALDENGO – Dieci giorni di festa con un cartellone ricchissimo di concerti, ottima cucina e birra a volontà vi attendono per uno dei grandi eventi che apre l'estate. Si comincia venerdì 25 maggio alle 20 con l'appuntamento con lo sport, in particolare con la gara podistica. Alle 21.30 invece, tutti sotto il palco per la Vasco Rock Band con Andrea Braido. Sabato 26 maggio serata dedicata alla bellezza con le selezioni ufficiali di Miss Italia e a seguire il dj set di Davide Maiz Maso. Domenica 27 maggio una serata di puro divertimento con il revival della Explosion Band. La settimana successiva invece comincia con la musica leggera italiana e in particolare con i Nats, per poi continuare, martedì 29 maggio con il rock degli After 11. Mercoledì 30 maggio spazio alla musica d'altri tempo con i Gipsy Club e giovedì 31 maggio la serata sarà dedicata alla musica di casa con il concerto della filarmonica di Valdengo.

L'ultimo weekend

Il secondo weekend di festeggiamenti inizia venerdì 1 giugno con il concerto dei Revolver – The Beatles Tribute Band e prosegue sabato 2 giugno si festeggia già dal mattino: alle 10 via alla gara ciclistica degli esordienti e alle 15 divertimento e animazione per tutti i bambini .La sera musica con gli Hashtags e Il Quartetto Elastico, domenica 3 giugno alle 9 si terranno i festeggiamenti per il 50mo anniversario della fondazione del Gruppo Alpini e la sera dalle 21.30 si balla con l'Orchestra di Alex e, chiudono la manifestazione lunedì 4 giugno la Max Music e il grande spettacolo pirotecnico. Tutte le sere dalle 19 la cucina proporrà specialità che spazieranno dalle più classiche grigliate ai piatti tipici della tradizione. Domenica 3 Giugno si terrà il grande pranzo del bue.