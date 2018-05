GAGLIANICO - Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto alla rotonda di Gaglianico, in pieno centro paese. Stando ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, il conducente 20enne di una Ford Fiesta, che viaggiava con una paio di coetanei, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a collidere contro la Kia, al cui volante si trovava un 53enne. Entrambi gli automobilisti, a seguito dell'urto, hanno riportato contusioni tali da prevedere il ricovero in ospedale, a Ponderano, per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sono comunque gravi.