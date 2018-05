Si schianta contro un cancello e poi scappa: aperta la caccia all'uomo 

MAGNANO - I carabinieri stanno cercando di rintracciare un'auto, sembra un'Audi di colore blu, il cui conducente dopo aver danneggiato un cancello si è dato alla fuga. La richiesta di aiuto all'112 è pervenuta da una 76enne di Magnano che, sentito un botto, si è affacciata alla finestra della sua abitazione appena in tempo per vedere il veicolo allontanarsi, velocemente, verso Cerrione. Quando la pattuglia dell'Arma è arrivata sul posto, ha trovato sull'accesso dell'abitazione ancora le tracce "fresche" dell'urto. Il conducente, con ogni probabilità, aveva perso il controllo del mezzo, finendo contro la cancellata. Invece di fermarsi, per constatare i danni, ha preferito allontanarsi. Un comportamento che, nel momento in cui venisse identificato, gli costerà la denuncia.