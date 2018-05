Le ricette di una volta, i segreti della frità rugnusa

BIELLA - La frità rugnusa è un piatto tipico della zona piemontese cha va da Ivrea a Biella, alzi la mano chi non l'ha mai ritrovata nel proprio cestino del pic nic o nella propria «schiscetta». E' una famosa frittata a base di salam dla duia (salame sotto grasso) e/o salsiccia (anche se nelle versioni moderne si aggiunge semplicemente del salame a piacimento).

La ricetta

Per preparare la frità rugnusa per 4 persone, bastano pichi semplici gesti e servono pochi e semplici ingredienti:

8 uova

330 g. di salsiccia o salame

30 g. di burro

parmigiano grattugiato

mezzo bicchiere di latte

sale

Far sciogliere il burro in padella. Togliere la pelle alla salsiccia, tagliarla a tocchettie farla rosolare per 15/12 minuti circ a fuoco moderato. In una terrina nel frattempo rompete le uova e aggiungete: una manciata di parmigiano, il sale, il ratte e battete il tutto con una frusta per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Alzate il fuoco e unite il contenuto della terrina alla salsiccia. Quando la frittata si è rappresa da una parte giratela e terminate la cottura.