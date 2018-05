PONDERANO - Singolare, quanto grave episodio, a Ponderano, dove due veicoli sono stati danneggiati dal lancio di palloncini pieni di acqua. Qualcuno, da un palazzo di via De Amicis, ha lanciato gli oggetti su una Bmw, di proprietà di un 49enne di Valle San Nicolao, e sulla Suzuki di una donna di 46 anni, del posto. Nel primo caso è stato spaccato uno spoiler e nel secondo danni al cofano. Ora sono in corso indagini dei carabinieri per capire chi abbia compiuto il gesto, che poteva avere conseguenze molto più gravi. Gli autori rischiano una denuncia per danneggiamento.