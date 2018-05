BIELLA - Tentavano di raggirare degli anziani, al Centro Commerciale "Gli Orsi", le tre persone individuate e fermate dalla Polizia di Stato. Si tratta di due donne e un uomo, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, provenienti da fuori provincia, in particolare dalla Lombardia e dal Torinese. A notarli era stato il serviziodi sicurezza, che aveva chiamato rinforzi, dando descrizione e fornendo i dati dell'auto. E infatti, sul veicolo, sono stati bloccati due dei soggetti, mentre il terzo era in un bar, che spiava da lontano. Non gli è servito, visto che è stato individuato. Tutti sono finiti in Questura per accertamenti e a carico di due di loro sono emersi precedenti per truffe e furti. Inoltre, sul mezzo, avevano guanti in lattice, colla e una calamita usurata, di quelle che servono per staccare le placche anti taccheggio. I soggetti con precedenti, adesso, sono stati muniti di foglio di via dal territorio.