Vieni a scoprire la biodiversità con il Giardino botanico di Oropa

Vieni a scoprire la biodiversità (VASLaB)… è un programma di valorizzazione del Giardino Botanico e del Patrimonio UNESCO di Oropa, ideato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e condotto da Clorofilla Soc. Coop. con il supporto di numerosi operatori ed Enti locali. Visitare la Conca di Oropa è ben più di una gita in un luogo famoso: oltre a essere un territorio dove sacro e paesaggio si fondono nel Sacro Monte Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è un paradiso per sportivi, escursionisti e naturalisti, grazie ai sentieri, ai rifugi, alla Funivia (che alla stazione superiore ospita il Geosito del Monte Mucrone) ed alla presenza dell'incantevole lago del Mucrone (1902 m).

La Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, un progetto del WWF di Biella condotto dallo staff del Giardino Botanico di Oropa, rientra nel più vasto intervento di valorizzazione dell’Area protetta che Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha attivato, a cominciare dal supporto alla manutenzione, con particolare riguardo alle aree di elevato interesse storico e botanico, fino a giungere agli interventi di valorizzazione dell’area archeologica.

Nell’ultimo anno, si sono intensificate le collaborazioni con l’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, sino ad arrivare alla preparazione di un vasto programma di divulgazione scientifica e culturale, con particolare attenzione alla didattica scolastica ed alle iniziative per il pubblico generico.

Giovedì 24 maggio

Al Giardino Botanico di Oropa (ore 15:00), si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo.

Questa edizione della Giornata dei Parchi Europei 2018 si celebra nel corso dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale con lo slogan: «patrimonio culturale: è nella nostra natura». L'attenzione al Patrimonio Culturale caratterizza in modo particolare i Parchi e le Aree protette italiane che sono strettamente intrecciate con la popolazione e il territorio e che rappresentano spesso eccellenze non solo naturali o paesaggistiche ma anche storiche, artistiche e culturali.

In Italia la data del 24 maggio si dilata su più giorni, con un ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali. Nell’Oasi WWF di Oropa è prevista una visita guidata alle fioriture del Giardino Botanico (costo incluso nel biglietto d’ingresso, non serve la prenotazione).

Sabato 26 maggio

Nella Conca di Oropa, il VASLaB 2018 propone: Fototrek con l'esperto "Giro del Cucco".

Slla scoperta della Conca di Oropa, con un'escursione accompagnata da un fotografo professionista che ci consiglierà come utilizzare al meglio le attrezzature.

Il Giro del Cucco è uno splendido balcone sul Biellese, in primavera (in periodo propizio) trapuntato da una moltitudine di bianchissimi narcisi.

Livello di difficoltà: Escursionisti (E= si svolgono su sentieri in gran parte segnalati, su terreno vario e anche su pendii ripidi e con brevi tratti esposti, anche se attrezzati. Richiedono buona attitudine alla camminata in montagna ed equipaggiamento adeguato).

Con Andrea Taglier (Guida Ambientale Escursionistica/Fotografo professionista).

Appuntamento ore 09:00 allo Chalet Punto info turistiche del Santuario di Oropa (Cancelli).

Rientro previsto entro le ore 16:00.

Domenica 27 maggio

Al Giardino Botanico di Oropa (ore 15:00), si rinnova l'appuntamento festivo con la visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso), arricchito questa domenica dal laboratorio in contemporanea per i più piccoli Pollicini Verdi (indicato per bambini tra i 5 ed i 10 anni, gratuito , non occorre prenotazione). Al termi della giornata la Tisana delle quattro, degustazione gratuita degli infusi del Giardino Botanico di Oropa.

Continuano…

… al Geosito del Monte Mucrone la mostra «Biodiversità delle praterie alpine» e «Grandi alberi fuori dal bosco» alla Cascina Emilia della Riserva Naturale del Parco Burcina «Felice Piacenza».

Informazioni/iscrizioni alle attività (ove previsto)

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi

Giardino Botanico - Centro Studi di Oropa (BI)

web: www.gboropa.it

tel: (015)2523058 - (331)1025960